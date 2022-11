Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi a la depurada del Prat de Llobregat cap a les 1.37 hores d'aquest dijous, segons han informat a través d'un comunicat. A tres quarts de deu de al nit l'empresa va trucar el 112 per alertar d'un incendi en el dipòsit de reactius de fangs. Protecció Civil va activar a les 23.17 hores en fase d'emergència el Pla especial per risc químic Plaseqcat després que els Bombers informessin que a la zona s'emmagatzemaven productes químics que podien ser potencialment perillosos. Es va establir també un perímetre de confinament de 500 metres al voltant de la indústria.

Els Bombers van activar 24 dotacions i durant la matinada hi han continuat treballant unes 22. Entre aquestes hi ha el Grup Operatiu de Suport (GROS) i el de Riscos Tecnològics (GRIT). També s'han mobilitzat furgons de risc químic i hi col·laboren els Bombers de Barcelona. L'estratègia dels bombers ha consistit en el muntatge de tres línies d'aigua mixtes per poder extingir l'incendi. El foc ha afectat dipòsits de fibra de la depuradora emmagatzemats en tres contenidors d'uns 1.000 litres cadascun. Lectures negatives de gas clor en l'aire També s'han dut a terme controls exhaustius de les mesures de presència de gas clor en l'aire, els quals han donat lectures negatives. En l'incendi no s'han produït ferits. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) havia desplaçat preventivament dues unitats, els Mossos n'han activat cinc i hi ha col·laborat la policia local del Prat de Llobregat. L'Ajuntament del Prat de Llobregat manté activat el pla d'emergències municipal i el Centre de Coordinació Operativa Local per fer seguiment de l'emergència en contacte amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).