S'ensorra una paret mitjanera entre dos locals de Sallent

Ensurt a Sallent per l'ensorrament d'una paret mitjanera entre dos locals del carrer Cos. Al voltant de 2/4 de 6 d'aquesta tarda, el lateral del sostre de volta que separa els dos locals ha caigut per motius que encara es desconeixen. El local afectat es troba buit però a l'altre hi ha la llibreria Espill, on han caigut restes de la paret, segons expliquen Bombers.

Els Bombers, que hi han enviat cinc dotacions, han actuat fent una neteja de la zona i apuntalant-la per tal de que l'estructura quedi segura. En tot cas, fonts de Bombers asseguren que no es pateix per la caiguda del sostre. Els tècnics municipals de l'Ajuntament de Sallent es dirigiran demà al lloc dels fets per fer-ne un informe i valorar les causes de l'esfondrament.