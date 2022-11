Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de novembre un home de 44 anys a Vilanova del Camí per punxar en cinc ocasions rodes de cotxes en aquest municipi, segons han explicat fonts policials. L'arrestat va actuar entre mitjan octubre i principis de novembre als carrers Alfons XIII, Dos de Maig i Argentina i va malmetre els vehicles de tres persones. Una d'elles, ha denunciat tres punxades diferents. El valor dels danys provocats és d'uns 1.000 euros, segons fonts policials.

L'endemà de ser detingut va passar a llibertat, a l'espera de ser citat pel jutge per declarar. Els Mossos d'Esquadra animen a qualsevol persona que hagi patit una punxada per la zona d'actuació del detingut, que denuncii els fets per poder comprovar si tenen relació amb el cas.