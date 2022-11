Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han participat en un operatiu europeu contra una estafa milionària amb l'ús de criptomonedes, segons ha informat l'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació en Justícia en un comunicat. S'estima que hi ha centenars de milers de víctimes des del 2016 i que el frau arribaria als 50 milions d'euros. Els sospitosos pertanyen a un grup que hauria utilitzat centres de trucades en diversos països i que aconseguien que les víctimes invertissin en plataformes web controlades per l'organització criminal. A l'Estat, hi han participat el jutjat d'instrucció número 2 de La Seu d'Urgell, la Fiscalia de Lleida, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, la Guàrdia Civil i un total de 33 funcionaris.

Els sospitosos es presentaven com a corredors de borsa que podien ajudar les víctimes a guanyar grans quantitats de diners a través de petites inversions. Els implicats es guanyaven la confiança de les víctimes, que acabaven fent aquestes inversions a través de plataformes web controlades per l'organització criminal. Les investigacions van començar el 2018 i fins a la data set països han obert causes judicials relacionades. L'agència Eurojust va facilitar la cooperació judicial en aquest cas establint i finançant un equip conjunt d'investigació, creat a petició de les autoritats sueques i en el que també participen Albània, Finlàndia, Geòrgia, Alemanya, Letònia, Espanya i Ucraïna. L'agència també va facilitar l'execució d'ordes de detenció internacionals, ordres europees d'investigació i cartes rogatòries a tercers països. Finalment, els operatius es van portar a terme aquest dimarts i dimecres. Cinc detinguts Com a resultat d'aquests operatius, es van fer 15 registres en 'call centers': sis a Albània, cinc a Geòrgia, tres a Ucraïna i un a Macedònia; així com en 27 altres ubicacions i cinc vehicles. S'han produït cinc detencions i s'han fet 50 audiències a sospitosos i testimonis. A més, s'han confiscat més de 500 dispositius electrònics, més de 340.000 euros en efectiu, diversos telèfons mòbils, diversos comptes bancaris, moneders de criptomonedes, propietats, documents d'identitat i targetes bancàries, entre d'altres.