Quatre ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-37, a Vilanova del Camí

Quatre persones han resultat ferides després de patir un xoc frontal entre dos cotxes a la C-37, al terme de Vilanova del Camí. Els fets han tingut lloc poc abans de les 9 del matí, al km 66 d'aquesta carretera. Els dos vehicles han xocat frontalment i tots els seus integrants han quedat afectats.

Quan Bombers ha arribat al lloc dels fets tots els afectats es trobaven fora del vehicle i per tant ningú hi ha quedat atrapat. Tot i això una de les persones implicades ha quedat ferida greu, dues amb diagnòstic menys greu i una lleu. Les quatre persones han estat traslladades a l'Hospital d'Igualada. Hi han treballat 4 dotacions de Bombers.