Un jove s'enfronta a una demanda de 13 anys de presó per abusar d'una menor a Sant Fruitós

El ministeri fiscal demana 13 anys de presó per a un jove acusat d'abusar sexualment d'una menor a Sant Fruitós de Bages. Els fets van tenir lloc durant l'estiu del 2019. L'acusat, que llavors tenia 20 anys d'edat, i la víctima que en tenia 13, es coneixien de vista de Sant Fruitós. Ell la va començar a seguir a través d'Instagram, s'hi va presentar i la va introduir al seu grup d'amistats.

Aprofitant l'inici d'aquesta relació i tenint coneixement de l'edat de la víctima, a l'agost del 2019 van tenir relacions sexuals completes sense cap mitjà anticonceptiu. En dies posteriors, les relacions es van repetir en altres ocasions, però l'acusació indica que les trobades sempre estaven marcades perquè l'acusat imposava a la menor les pràctiques que volia realitzar, manipulant-la perquè ho acatés. Per fer-ho s'enfadava si ella es negava a realitzar aquestes pràctiques i l'insultava o la menystenia dient-li que era massa petita per mantenir aquell tipus de pràctiques sexuals.

Les trobades van continuar. En una ocasió, l'acusat va penetrar vaginalment a la menor i després va voler fer-ho analment malgrat que la víctima s'hi negava. Mentre ella deia que no i movia els braços per deslliurar-se de l'acusat, ell la va agafar fort des de darrere la cintura i la va penetrar. A més, en aquesta ocasió li va dir que no marxaria fins que ell ejaculés i així ho va fer.

En una ocasió, quan els dos estaven amb el grup d'amics de l'acusat a la zona de l'ermita de Torroella, el jove va recollir diners entre els seus amics i els hi va oferir a la menor a canvi de que aquesta fes una fel·lació a un dels seus amics. Ell va insistir demanant-li un preu fins que ella va marxar enfadada.

Les últimes trobades es van produir a finals del setembre del mateix any. Les relacions es mantenien sense cap mesura anticonceptiva i això va provocar que la menor patís una infecció per clamídia. Quan va anar a urgències per tenir una valoració, va presentar també diversos símptomes posttraumàtics com records angoixants dels fets, estat emocional negatiu persistent, sentiment de culpabilitat o baixa autoestima. Posteriorment els seus pares va interposar una denúncia contra l'acusat.

La fiscalia demana 13 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys d'edat a més de la prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima durant els cinc anys posteriors a la pena de presó. A més, reclama que l'acusat indemnitzi amb 12.000 euros la víctima pel dany moral causat. El judici es celebrarà el dimarts 22 de novembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.