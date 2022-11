Les benzodiazepines són un narcòtic legal i molt potent que provoca somnolència i que habitualment és emprat pels agressors sexuals. Una veïna de Saragossa va decidir, suposadament, fer servir aquest fàrmac per drogar el seu exmarit i robar-li 27.000 euros. Ho va fer introduint aquesta substància en una croqueta. La dona, M. B. L. G., d'origen espanyol i de 47 anys, ha estat detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'estafa i un altre contra la salut de les persones.

Els fets van tenir lloc a finals del mes d'agost, quan la víctima i la detinguda van quedar en un establiment del barri de la Paz per parlar sobre la separació matrimonial de tots dos, els tràmits dels quals havien iniciat tot just un mes abans.

En un moment donat, mentre l'home es va acostar a la barra del local per recollir una consumició, la seva exdona va manipular una croqueta que havia demanat l'home, introduint-hi un fàrmac amb benzodiazepina. Després de la ingesta de la croqueta l'home va començar a sentir-se malament, per això tots dos van abandonar el local, dirigint-se fins al nou domicili d'aquest.

Segons va constatar a la seva denúncia, la víctima no recordava res des que va sortir de l'establiment fins l'endemà, moment en què es va adonar que havien fet moviments als seus comptes per valor de gairebé 27.000 euros. En concret, havia realitzat transferències a diferents comptes en què, casualment, en tots ells hi havia l'arrestada com a cotitular o autoritzada.

L'endemà l'home va interposar la denúncia pertinent i va ser el Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó qui es va fer càrrec de la investigació, que va culminar amb la detenció de la presumpta autora divendres passat. Va ser després d'analitzar les càmeres de seguretat de l'establiment hostaler en què es podia observar l'arrestada manipulant l'aliment, segons va saber El Periódico d'Aragó, del grup Prensa Ibérica.

Després del seu pas per dependències policials, la dona, de 47 anys i sense antecedents previs, va ser posada en llibertat en espera de ser citada per l'Autoritat Judicial.