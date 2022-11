Un home de 51 anys ha estat detingut per la Policia a Fuengirola (Màlaga) després que presumptament forcés la porta del seu domicili en arribar borratxo a casa seva i no trobar les claus, que havia oblidat en el portal, i presentés dies després una denúncia per un fals robatori.

La investigació es va iniciar a partir de la denúncia presentada per l'home, que va comunicar un robatori amb força en el seu habitatge comès vuit dies abans en el qual s'havien causat danys a la porta i li havien pispat un rellotge valorat en 450 euros, ha informat aquest divendres la Policia en un comunicat. Els agents van comprovar que, en la data del presumpte robatori, una patrulla va acudir a aquest domicili alertada per una veïna que havia trobat la porta d'un habitatge entreobert. En aquell moment es va comprovar que en el seu interior estava l'home ebri, que afirmava que tot estava en ordre i que la porta de casa seva presentava danys amb anterioritat. Les diligències van confirmar que l'habitant de l'immoble va arribar borratxo aquella nit, va obrir la porta del portal, en el pany del qual va oblidar les claus, i, a continuació, va forçar la porta del seu propi habitatge. Passats vuit dies, sense recordar probablement que una patrulla havia acudit a l'habitatge, es va dirigir a la comissaria per a denunciar un suposat robatori en el seu domicili i, posteriorment, va presentar un comunicat per l'incident a la companyia de l'assegurança de llar. Finalment, va acabar confessant que tot es tractava d'una farsa i que havia denunciat els fets per a obtenir una indemnització per part de la seva asseguradora, i va exposar que el seu rellotge l'havia perdut en les festes de la localitat.