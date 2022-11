La Guàrdia Civil ha aconseguit resoldre, vuit anys després, l'assassinat d'un home de 70 anys al municipi d'Alborea, a Albacete, gràcies al vessant solidari d'un dels presumptes homicides, l'ADN dels quals va poder ser obtingut i acarat amb les mostres originals gràcies al fet que havia donat sang a València temps enrere. Els dos sospitosos, tots dos de nacionalitat romanesa, han estat detinguts un al seu país d'origen i l'altre al Regne Unit.

Tal com ha informat la Guàrdia Civil, les detencions han estat possibles després d'una llarga i laboriosa recerca, l'Operació Avalon, que va començar el 14 de novembre de 2014, quan els nebots de la víctima, un agricultor de 70 anys la identitat dels quals responia a les inicials de J. N. V., alertats perquè feia dies que no sabien res d'ell, van anar a casa del seu oncle i el van trobar mortal terra de la cuina. L'autòpsia va determinar que havia mort a conseqüència dels nombrosos cops rebuts en el que, sens dubte, aparentava un intent de robatori.

Durant l'examen necroscòpic en l'Institut de Medicina Legal (IML) d'Albacete, els forenses van trobar mostres biològiques en les ferides que sens dubte pertanyien a un dels participants. Mesos després, el departament de Biologia del laboratori central de Criminalística de l'Institut Armat va trobar una coincidència entre aquest perfil i un altre aïllat en l'escenari d'un altre robatori perpetrat en un pis de Terol, que pertanyia a un home que, en aquest temps, residia la capital terolenca i tenia vincles a la comarca albacetenya de La Manchuela, en la qual precisament es troba Llostreja.

2.000 perfils a les xarxes socials

Els investigadors del grup de delictes contra les persones de la Comandància d'Albacete van analitzar més de 2.000 perfils a les xarxes socials de persones pertanyents al cercle familiar, laboral i d'amistats del sospitós, la qual cosa va reduir a un grapat de candidats el segon autor de l'homicidi del septuagenari. Els agents van identificar a aquest segon sospitós poc després, i van saber que estava vivint o bé a Romania o bé en algun altre punt de Centreeuropa, la qual cosa dificultava poder obtenir el seu ADN per a acarar-lo amb el trobat en l'escenari del crim.

Els investigadors van obrir el focus i van començar a rastrejar tot possible moviment del presumpte assassí en territori espanyol. Després de mesos d'espera, van localitzar una dada crucial: algú amb aquesta identitat havia donat sang en un banc de València. El jutge va autoritzar la cessió de la mostra que, en ser acarada amb l'ADN aïllat en el cos de la víctima, va donar positiu.

A partir d'aquí, el jutge de Casas Ibáñez que portava el cas va dictar una ordre europea de detenció (OED) contra el sospitós, la qual cosa va fer possible que la unitat central de fugitius de la Politia Romanesa, alertada per l'Ambaixada d'Espanya, donés amb el parador del presumpte homicida i el detingués. Els investigadors de la Comandància d'Albacete es van traslladar a Bucarest i, una vegada concedida l'extradició, van viatjar de tornada a Espanya amb l'arrestat.

Detingut a Gran Bretanya

Les següents gestions no sols van corroborar la presumpta participació d'aquest detingut en l'homicidi del veí d'Alborea, sinó que van servir per a obtenir nous indicis sobre el primer identificat. Així, van esbrinar que en aquest moment residia al Regne Unit. Novament, el jutjat va emetre una ordre de detenció, però aquesta vegada internacional i no europea, ja que Gran Bretanya està ja fora de l'espai Schengen, que va generar un assenyalament internacional ‘Xarxa notice’ d'Interpol, exclusiva per a delictes greus.

Amb la col·laboració de la National Crime Agency (NCA) britànica, es va donar amb el parador del sospitós, qui va ser capturat i portat a Espanya per agents de la Interpol.

Els dos detinguts es troben ja a la presó per ordre judicial, la qual cosa ha permès a la Guàrdia Civil tancar amb èxit el cas després d'una complexa recerca.