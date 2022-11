Aquest cap de setmana s'han registrat quatre accidents a Manresa, dos dels quals van tenir-hi conductors ebris implicats. Per una banda, la Policia Local de Manresa ha obert diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit a un ciutadà de 29 anys que va xocar contra dos vehicles més. La topada, que va ser per encalç, va produir-se al carrer Sallent de Manresa a les 19.11 h d'aquest dissabte i hi van haver-hi 3 vehicles i 6 persones implicades. Va ser després del xoc, quan la policia va dur a terme les proves reglamentàries d'alcoholèmia als tres conductors. El jove de 29 anys, que va sortir il·lès de l'accident, va donar 0,89 mg/l en aire espirat en la segona prova. Pel que fa als altres dos conductors, un d'ells va resultat ferit lleu i l'altre, il·lès.

Per l'altra banda, un turisme conduit per un jove de 26 anys va sortir-se de la via a la plaça Bages. L'únic implicat en aquest incident ha resultat il·lès, però un cop fetes les proves d'alcoholèmia i estupefaents va registrar una taxa de 0,74 mg/l en aire espirat. En aquest cas, també s'han instruït diligències policials contra el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. A més a més, va haver-hi un altre més, encara que en aquest no va haver-hi cap positiu per alcohol. Va produir-se a la plaça Prat de la Riba de Manresa aquest diumenge a les 12.12 h, segons la Policia Local. Llavors, un cotxe i una bicicleta que circulaven en el mateix sentit van xocar. L'impacte va provocar ferides lleus al ciclista.