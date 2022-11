Després de dies de recerca intensa per localitzar el mossèn Xavier Castelló, perdut dijous passat als voltants del santuari de Lord, els cossos de seguretat han decidit aturar aquesta tarda el dispositiu en no poder trobar indicis sobre la seva localització. Els Bombers asseguren que només es reprendrà la recerca si es troba alguna pista que donés informació sobre on podria estar Castelló.

Així doncs, aquest dilluns en el dispositiu de recerca hi han treballat només l'equip dels GRAE, dues dotacions terrestres del cos de Bombers i bombers voluntaris de la Vall de Lord que han posat el focus en punts clau de difícil accés que hagin pogut passar per alt durant els dies anteriors, com per exemple alguns canals situats entre la mola de Lord i el pantà de la Llosa del Cavall. Finalment, però, tampoc han tingut èxit.

Xavier Castelló, de 78 anys d'edat i resident al seminari de Solsona, va ser vist per última vegada dijous al migdia, poc després que arribés al santuari de la Mare de Déu de Lord acompanyant el vicari general del bisbat de Solsona, Marc Majà, que havia anat a fer una visita al santuari. Poc després d'arribar, al voltant de 2/4 de 12, va dir que anava a passejar per l'entorn del santuari. Aquesta va ser l'última vegada que se'l va veure, més concretament a la zona del cementiri.

En veure que no apareixia ni a resar el rosari ni a dinar, els residents al santuari es van preocupar i, després de fer una petita recerca pel seu compte a l'entorn del complex i a Sant Llorenç de Morunys, van decidir avisar els serveis d'emergència a 2/4 de 4 de la tarda. Des de llavors es va iniciar un dispositiu de recerca per mirar de localitzar-lo que s'ha allargat fins a la tarda d'aquest dilluns.

Durant els dies que ha durat l'operació s'ha cobert un perímetre de 1.700 hectàrees per terra i per aire, centrant l'atenció en la muntanya on es troba el santuari de Lord, coneguda també com la mola de Lord, perquè es creu que degut a la seva edat no podria haver anat molt lluny pel seu compte, segons expliquen fonts dels Bombers. Hi han participat grups especialistes dels Bombers com els GRAE, els EPAF, els GROS, la unitat canina i també s'ha comptat amb el suport d'helicòpters i drons.

Des del primer dia han participat en el dispositiu més de 55 dotacions del cos de Bombers de la Generalitat. Dijous, el dia de la desaparició, en van participar 11 i després es va anar reforçant la recerca amb noves dotacions. El divendres, després d'una nit en què va ploure i es va arribar als 4 graus de temperatura, hi van participar una vintena de dotacions. Precisament aquell dia els protagonistes van ser els gossos de la unitat canina, que van localitzar algun rastre que podia fer pensar que Castelló podria haver arribat a Sant Llorenç de Morunys, situat a 5 kms del santuari. Tot i això les pistes van quedar en res.

Dissabte, ja en cap de setmana, va augmentar la presència de voluntaris que van col·laborar en la recerca reforçant la quinzena de dotacions de Bombers que ja hi treballaven. Diumenge es va posar el focus en la recerca aèria i en punts clau de la mola de Lord i el seu entorn com el Pla de Sallord, el Camí de Torroella o el Camí de Sant Jaume. Finalment, aquest dilluns s'han acabat de revisar alguns punts de difícil accés que no es van poder comprovar ahir.

D'aquesta manera es tanca el dispositiu de recerca amb pessimisme pel que fa a l'estat de Xavier Castelló, que amb la d'aquest dilluns ja hauria pogut passar cinc nits al ras suportant fortes pluges com la de la nit de dijous o la d'aquest dilluns i temperatures que han arribat a ser negatives a la Vall de Lord.