Aquest matí ha començat el judici a 7 homes, coneguts com "Els 7 del 30G", pels aldarulls que hi van haver al Parc de la Ciutadella el 30 de gener del 2018 en el marc de la celebració d'un ple en el què en principi es pensava que Carles Puigdemont seria investit president i tornaria de Bèlgica, on havia marxat després de l'episodi de l'1 d'octubre de l'any anterior. Els acusats, entre els que es troba el CDR del Pont de Vilomara Abel Aguilar, s'enfronten a penes de fins a tres anys de presó per delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions a agents dels Mossos d'Esquadra.

Els fets van tenir lloc el 30 de gener de 2018. Per aquell matí hi havia previst un ple del Parlament en què s'havia d'investir a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat després de guanyar les anteriors eleccions autonòmiques. Abans Puigdemont havia dit que si era investit tornaria a Catalunya. Amb l'objectiu de defensar la investidura i intentar evitar la detenció de Puigdemont pels fets de l'1 d'octubre, es va produir una manifestació al Parc de la Ciutadella on hi havia els 7 acusats. Finalment el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre el ple en considerar que no es donaven les condicions perquè la investidura fos realment efectiva. Segons l'escrit de l'acusació, en la manifestació es van comptabilitzar unes 5.000 persones concentrades a l'exterior del parc. La fiscalia assegura que a les 4 de la tarda un grup de persones va agitar la resta de concentrats i es van anar obrint pas fins que entre 1.000 i 1.500 manifestants van arribar gairebé a la façana del Parlament. Va ser en aquest moment quan, segons explica la fiscalia, Abel Aguilar i un altre dels acusats van increpar a agents dels Mossos que estaven reduint a un altre dels manifestants i van instigar a la resta dels concentrats a enfrontar-se a la línia policial. L'escrit afegeix que es van arribar a agredir agents amb empentes i cops de puny i això va comportar lesions en cinc Mossos d'Esquadra. La fiscalia acusa a Aguilar de participar en dos situacions més en les que, juntament a un grup de persones, es va enfrontar a dos cordons policials i va aconseguir superar-los. El judici s'està celebrant a l'Audiència Provincial de Barcelona i es preveu que s'allargui dos dies més.