Adriana Delgado: "Estem contents perquè la sentència pot sentar un precedent per la Mesa del Parlament"

Els membres de la Mesa del Parlament de Roger Torrent acusats de desobediència han estat finalment absolts pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet i secretària de la Mesa en el moment dels fets, es mostra contenta i satisfeta pel resultat del judici i pel fet que aquesta sentència absolutòria "pot sentar un precedent per la Mesa del Parlament".

"Estem tots contents i satisfets. S’ha fet justícia", ha explicat Delgado a Regió7 després de conèixer el resultat de la sentència. La bagenca assegura que la sentència pot sentar uns precedents per l’actual Mesa i les que vindran posteriorment així com per altres causes qua ja han arribat a Estrasburg com la de la Carme Forcadell. "En el compliment de les nostres funcions no hi pot haver una amenaça permanent perquè al final estàs complint les teves funcions. La Mesa no pot tenir l’espasa de Damòcles perquè, complint les seves funcions, acabi als jutjats", apunta Delgado.

En aquest sentit la bagenca recorda que la feina dels membres de la Mesa del Parlament és "garantir el lliure debat i la participació dels grups parlamentaris. No podem ser un òrgan censor". En aquest sentit apunta que la Mesa només mira que les propostes dels grups siguin formalment correctes però que després són els mateixos grups que que acaben debatent, negociant i votant-ne el contingut. "Al Parlament s’hi ha de poder parlar de tot, si no anem malament", rebla Delgado.

Respecte al desenvolupament del judici l'alcaldessa de Sant Vicenç assegura que no s'hauria d'haver celebrat perquè els membres de la Mesa tenien inviolabilitat parlamentària. "Al final el Parlament és un espai de democràcia, on hi ha els diputats que ha escollit la gent perquè els representin i votin com volen el país, i això passa per poder parlar sobre l’autodeterminació i la monarquia", diu Delgado.