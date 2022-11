Quatre dels onze acusats jutjats aquest dimecres a l'Audiència de Lleida juntament amb el raper Pablo Hasél per presumptes desordres públics en la protesta contra la detenció de l'expresident del Govern Carles Puigdemont han reconegut els fets i han acceptat nou mesos de presó.

Inicialment, la Fiscalia demanava per a ells i els altres set acusats més de cinc anys de presó.

En l'escrit d'acusació inicial, la Fiscalia argumentava que diversos dels encausats van ocultar el seu rostre i el cap amb caputxes i tapaboques i que alguns presumptament van acorralar els agents amb puntades de peu i empentes, els van agafar les emissores de ràdio i els van llançar objectes.

En el judici, que dura dos dies, declaren els testimonis aquest dimecres i, dijous, els set acusats que no han reconegut els fets, entre ells Pablo Hasél.

El raper, que va ingressar a presó el febrer del 2021, quan va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a la Universitat de Lleida per complir la condemna imposada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, ha arribat als jutjats des del Centre Penitenciari de Ponent en una furgoneta de la policia catalana.