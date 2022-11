Vuit anys i mig de presó per l'acusat d'intentar matar un home al sortir d'una discoteca d'Igualada

Un manresà ha estat condemnat a vuit anys i mig de presó per haver intentat matar un home després d'una baralla a una discoteca d'Igualada. El condemnat va apunyalar la víctima en tres ocasions quan aquesta intentava fugir al seu domicili. Per aquests fets, l'Audiència Provincial de Barcelona considera que l'acusat és autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

Els fets van tenir lloc durant la matinada del 16 de febrer del 2020. L'acusat i un amic, els dos residents de Manresa, van acudir a la discoteca La Zona, situada al carrer del Rec d'Igualada i, després de sortir, van tenir una discussió amb un altre grup de persones entre les que es trobava la víctima i un altre amic. Després de la discussió, l'acusat i el seu company van perseguir a l'altre grup pels carrers del voltant de la discoteca mentre l'acusat portava una navalla amb l'ànim d'agredir.

Mentre que l'amic de la víctima va seguir corrent pel carrer, ell va decidir refugiar-se al portal de casa seva. Malgrat això, l'acusat va aconseguir entrar-hi i el va acorralar. Ja dins del portal, el jove manresà va apunyalar-lo a l'esquena en dues ocasions i una tercera a l'altura d'un pulmó. Llavors el condemnat li va deixar el ganivet clavat i va fugir amb el seu amic, que havia vist l'escena. En aquell moment la víctima, greument lesionada, va sortir al carrer amb el ganivet clavat a l'esquena i llavors va arribar el seu amic, que havia estat fugint. Ell li va treure el ganivet després d'alguns intents i la víctima es va acabar desplomant.

Ràpidament va ser traslladat a l'hospital d'Igualada on va arribar sense pols i va haver de ser operat d'urgència. De fet, els pèrits asseguren que les punyalades van causar un risc de mort per la lesió en un òrgan vital, un pulmó, i per la gran pèrdua de sang. En aquest sentit asseguren que es va poder evitar la seva mort per "alguna cosa més que sort".

L'acusat va reconèixer ser l'autor dels fets tot i que va al·legar que es trobava sota els efectes de l'alcohol. L'acusació demanava 14 anys de presó tant pel condemnat com pel seu amic. Tot i això, aquest ha quedat absolt ja que el jurat considera que no va participar en l'agressió, que simplement va perseguir la víctima pel carrer i que, de fet, hauria recriminat els fets a l'acusat quan va veure l'escena. La condemna finalment ha sigut menor pels atenuants d'intoxicació etílica i perquè va abonar 4.000 euros a la víctima abans del judici com a reparació del dany causat.

D'aquesta manera, el manresà ha estat condemnat a vuit anys i mig de presó, a cinc anys de llibertat vigilada un cop compleixi la seva condemna a presó i a indemnitzar amb 32.734,17 euros a la víctima pels danys causats. El seu company, per altra banda, ha quedat absolt.