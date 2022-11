Tres cotxes han xocat aquesta tarda a Montferrer i Castellbó. Els fets han tingut lloc al voltant de les 6 de la tarda al quilòmetre 230 de la carretera N-260. En aquell moment tres vehicles s'han vist implicats en uns col·lisió en cadena que ha resultat amb una persona ferida lleu que ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)al mateix lloc dels fets.

Arrel del xoc els vehicles han quedat ocupant part de la via però no s'han produït afectacions de trànsit, segons expliquen els Bombers, que hi han enviat tres dotacions.