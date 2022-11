Un incendi ha causat un ensurt aquest migdia a Marganell. Un cotxe ha començat a cremar al carrer del Migdia al voltant de 3/4 de 3 del migdia per causes que es desconeixen. Els Bombers han extingit el cotxe a les 3.16 h però el foc s'havia escampat per la vegetació que tenia al voltant, ja que és una zona amb un entorn boscós. Tot i això els Bombers finalment l'han pogut apagar sense problemes i a les 3.40h ja han acabat l'actuació. Hi ha treballat una dotació.