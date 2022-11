Carles S., el pederasta reincident detingut l'agost passat per abusar de nenes a la piscina de Sant Vicenç de Castellet mentre estava en llibertat condicional, ha sortit definitivament de la presó després de complir condemna, sense que la justícia li hagi fixat encara mesures per tenir-lo sota vigilància.

Segons han informat a Efe fonts properes al cas, el pederasta de 55 anys, que complia condemna a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, no tenia una ordre d'ingrés a la presó preventiva pels abusos que presumptament va cometre a Sant Vicenç, atès que el jutge d'instrucció va descartar decretar-la, malgrat que així ho havia sol·licitat l'acusació particular.

Carles S. ha complert avui amb la pena de 14 anys de presó -amb set anys i set mesos d'estada màxima a la presó- que l'Audiència de Barcelona li va imposar el 2015 per abusar sexualment de quatre menors a Terrassa, amb el que es dona per liquidada la seva condemna.

El pedòfil té a més una pena accessòria de set anys de llibertat vigilada, malgrat que la justícia encara no ha fixat amb quins mecanismes garantirà que estigui sota control -el que podria incloure des d'una polsera amb localització a una supervisió policial-, per la qual cosa de moment no té cap mesura imposada.

El pres es trobava en llibertat condicional -a la qual es pot accedir després de complir a la presó tres quartes parts de la pena- quan el passat mes d'agost va ser detingut acusat d'abusar de menors a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet.

El Departament de Justícia va revocar la llibertat condicional al pederasta, al mateix temps que un jutjat de Manresa li obria una investigació pels nous abusos sexuals comesos, encara que no va acordar el seu ingrés a la presó preventiva per aquesta causa i li va fixar únicament compareixences periòdiques al jutjat.

Mentre es resolen les mesures de vigilància per al pederasta, el Departament de Justícia s'ha posat en contacte amb la Fiscalia de Barcelona, com a òrgan competent en aquests casos, per advertir-li que Carles S. presenta un "risc elevat de reincidència" i informant-lo dels detalls del cas. A més, han informat el ministeri públic que Carles S. passarà a viure en el que es coneix com a "recurs residencial de la comunitat", gràcies a una entitat que l'acull, segons fonts del Departament de Justícia.

Aquest setembre, els Mossos van detenir l'home a Sant Vicenç de Castellet per cinc presumptes casos d'abusos sexuals a menors arran de la denúncia d'uns pares. Les agressions haurien passat a la piscina municipal de Sant Vicenç i, amb l'excusa de fer-los pessigolles, els havia fet tocaments i intentat entrar als vestidors on es canviaven.