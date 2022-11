Els Mossos reben tres denúncies al dia per violència de gènere a la Catalunya Central

Els Mossos d'Esquadra de la regió policial de la Catalunya Central -que engloba Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès, Moianès i Osona- han rebut 825 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella o exparella durant els tres primers trimestres d'aquest any. Això significa que es produeixen 3 denúncies al dia d'aquest tipus a la regió central mentre que el 2019, l'últim any abans de la pandèmia, se'n produïen 2,4 al dia de mitjana durant el mateix període. Això indica que la tendència de denúncies per aquests fets es troba a l'alça ja que, si el ritme es manté així fins a finals d'any, es podria assolir la xifra més alta dels últims 10 anys a la regió central. Pel que fa a fets principals relacionats amb violències masclistes en l'àmbit de parella de moment se n'han detectat 744.

Pel que fa a les víctimes de violència masclista en l'àmbit familiar, si la tendència es manté, també superaria tant les xifres de l'any passat com les del 2019. Si la tendència de delictes creix, la del nombre de detinguts també ho fa. En aquest sentit, sempre que es mantingués la mateixa tendència, el nombre de majors d'edat detinguts per violència de gènere superaria els 404 que hi va acabar havent l'any 2021. De moment, però, s'han produït 371 denúncies a majors d'edat i 2 a menors d'edat mentre que l'any passat en van acabar sent 405 en total a la nostra regió. Tenint en compte la proximitat que tenen les víctimes amb els seus agressors en aquest tipus de delictes agafa més importància l'acompanyament de les dones que han patit violència masclista. Amb aquest objectiu treballen els Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d'Esquadra. De fet enguany, a la regió central, aquests grups de servei han dut a terme un total de 925 actuacions quan l'any passat, en el mateix període, en van realitzar 805. Això suposa un increment aproximat del 15%. A nivell de Manresa, el Servei d'Intervenció Especialitzada de la capital del Bages ha atès en el que portem 710 persones, entre les que es troben 595 dones, 20 adolescents i 95 infants. D'aquestes persones ateses 263 han sigut noves entrades del servei. Pel que fa a aquest servei, les dades de persones ateses no són molt diferents a les que hi havia en el mateix període de l'any passat, que van ser 581. En el global de Catalunya enguany s'han produït 7 feminicidis, dos dels quals van ser una mare i una filla mortes en el mateix incident, i més d'11.500 denúncies per violència de gènere. A nivell de violència masclista en l'àmbit familiar, s'han produït gairebé 2.700 denúncies fins el setembre del 2022. Per altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 62.896 trucades entre gener i octubre, un 4,4% més que les 60.240 del mateix període de l'any passat. Aquest volum de trucades equival aproximadament a vuit avisos cada hora relacionats amb violència masclista. Si també es tenen en compte les trucades per situacions contra la llibertat sexual, la xifra puja a 68.591, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior (64.634). Una trucada no equival a un fet ja que un mateix fet pot donar lloc a més d'una trucada. Pel que fa al telèfon 900 900 120, gestionat pel Departament d'Igualtat i Feminismes i que proporciona atenció a les violències masclistes, s'han fet 8.174 atencions entre gener i agost d'enguany, 6.949 de les quals per violències masclistes.