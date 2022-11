Un incendi ha afectat avui els baixos d'un edifici de Moià. Arrel del foc s'ha hagut de confinar els veïns dels pisos superiors durant l'actuació dels Bombers, segons han explicat fonts del cos de seguretat a aquest diari. Els fets han tingut lloc avui a les 13.34 h.

La persona alertant ha trucat als serveis d'emergència alertant que sortia fum dels baixos de l'edifici de tres pisos situat al carrer de Comadran, 13-17. Un cop allà, els Bombers han comprovat que el foc s'ha originat a la cuina dels baixos i que la resident d'aquell habitatge no era dins. Llavors han apagat el foc, que ha quedat controlat a les 13.48 h i després de ventilar l'edifici s'ha permès tornar a sortir els veïns dels pisos superiors que havien quedat confinats.

En l'extinció de l'incendi hi han treballat 6 dotacions del cos de Bombers de la Generalitat i també efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fonts dels Mossos expliquen que als baixos de la casa hi viu una dona gran que hauria tingut algun problema mentre feia el dinar i se li hauria encès la cuina. Un cop han arribat els serveis d'emergència ha estat atesa pel SEM però sense cap afectació greu. Després de l'incendi ha pogut retornar al seu domicili sense problemes.

Dos contenidors cremats

Durant la jornada d'avui els Bombers han hagut d'actuar també en dues ocasions més per tal d'apagar contenidors encesos. La primera actuació ha estat a Manresa, concretament a la carretera de Cardona, a la 13.22 h. Un contenidor ha cremat completament i només ha sigut necessària una dotació per apagar-lo. Unes hores després, a les 17.23 h, també ha cremat un contenidor de rebuig a Olesa de Montserrat, a l'àrea de lleure de l'Areny del Molí on s'hi poden fer barbacoes.