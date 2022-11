Els Mossos han localitzat aquest dilluns de matinada un nadó que els pares s'havien endut d'un hospital francès sense permís i sense tenir la custòdia, segons ha avançat la periodista Anna Punsió i han confirmat a l'ACN fonts de la policia catalana. La policia catalana van ser requerida diumenge per la policia francesa, que els va informar que un nadó de menys de set mesos havia estat sostret de l'Hospital de Saint-Étienne, on estava ingressat des del naixement per prematur. Les primeres informacions apuntaven que els pares podrien estar a Barcelona. Finalment, els Mossos han localitzat la mare i la nena, que ha estat traslladada a un centre hospitalari i està ara sota custòdia de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

La mare esta identificada i localitzable, però no detinguda. Les mateixes fonts han indicat que la policia catalana i la francesa estan treballant conjuntament i en contacte per decidir els passos següents. Ara per ara, del pare no se'n sap res.