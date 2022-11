Un veí de Canet de Fals ha fet servir un dels murs del seu habitatge per fer una advertència que no passa gens desapercebuda. Aprofitant que una de les parets de la casa es veu clarament a través de la reixa que separa la propietat de l'avinguda Verge de Montserrat, el veí ha avisat a qualsevol que s'hi apropi amb intenció d'ocupar-la que la casa és d'algú. "Casa amb propietaris a l'interior. No és del banc", ha escrit en color negre. El missatge s'ha conclòs incorporant-hi la data: 23 de novembre del 2022, per així evitar que sembli antic.

Sens dubte, una pintada que difícilment passa inadvertida entre els veïns de la zona, que han fet arribar la fotografia de la pintada a Regió7.