La Fiscalia Superior de Catalunya ha anunciat aquest dimarts la presentació d'un recurs davant del Tribunal Suprem contra l'absolució per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dels quatre membres independentistes de la Mesa del Parlament del 2019. Fa uns dies el TSJC els va absoldre del delicte de desobediència per permetre debatre sobre monarquia i autodeterminació. La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació per a Roger Torrent, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, més 30.000 euros de multa, i un any i quatre mesos per a la bagenca Adriana Delgado més 25.000 euros de multa.

Els motius del recurs de cassació són la infracció d'un precepte constitucional, la infracció de llei i el trencament de forma per haver denegat a la fiscalia una diligència de prova. El ministeri públic va sol·licitar en la fase de qüestions prèvies del judici que se suspengués la vista perquè encara no s'havia resolt un incident de nul·litat que havia presentat la mateixa fiscalia contra la recusació del president del TSJC, Jesús María Barrientos. El ministeri públic ja va anunciar protesta perquè el tribunal no va acceptar com a prova tota la documentació referida a la recusació ni es va esperar que la recusació fos 100% confirmada.