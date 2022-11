L’Audiència de Girona ha condemnat a dos anys i mig de presó un violador per una agressió sexual per a qui la fiscalia demanava 12 anys en la primera sentència dictada a Catalunya en aplicació de la llei del «només sí és sí». El tribunal ha contemplat dilacions indegudes i reparació del dany per part del condemnat, que absol de vexacions injustes.

Els magistrats han expressat, sobre l’acusació d’agressió sexual, que «necessàriament la sala ha de decantar-se per la legislació actual, més beneficiosa clarament per al reu al proposar com a punt de la baixada el mínim de la pena assenyalada per la llei per al delicte».

La sentència de la Secció Quarta recull que «l’obligació constitucional del legislador amb el principi de proporcionalitat de les penes, quan obra darrere la voluntària unificació de totes les conductes que suposin atemptats contra la llibertat sexual» sense que s’ofereixin «regles penalògiques per a la diferenciació d’unes i altres, ha provocat una lectura a la baixa dels mínims que abans contemplava la llei».

La resolució remarca que «els comportaments violents han de ser, entre tots els de pitjor consideració pels perills afegits» que comporten per a la víctima, tot i que precisa que en aquest cas concret la violència va ser «anterior i no coetània a la penetració, valent-se de la primera força per obtenir una falta de resistència que s’estimava inútil».

Agressió a Blanes

L’home que s’asseia al banc dels acusats estava acusat de violar la seva exparella a Blanes el 2018 en el marc d’una discussió en la qual la va agafar pel braç, la va tirar a terra i la va penetrar contra la seva voluntat mentre la insultava, per la qual cosa fiscalia reclamava inicialment 12 anys de presó.

Ara, el tribunal precisa que, com que «la meritada violència va ser anterior i no coetània a la penetració, valent-se de la primera força per obtenir una falta de resistència que s’estimava inútil» la pena final és de dos anys i mig de presó. A més, s’imposa una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima de cinc anys i el pagament d’una indemnització de 20.245 euros

El condemnat per violació i lesions havia de ser jutjat el 10 d’octubre passat a l’Audiència de Girona, però la vista es va suspendre a petició de la defensa a l’espera de l’entrada en vigor de la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com la de «només sí és sí», segons Efe. La fiscalia i l’acusació particular no es van oposar a aquesta reclamació d’ajornament. L’acusat havia consignat al jutjat 10.000 euros per obtenir una pena mínima per l’agressió sota els paràmetres de la nova legislació amb aquest atenuant finalment aplicat de reparació del dany.