Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada van detenir el passat 21 de novembre un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt per haver robat objectes aprofitant la seva feina com a repartidor a una empresa de transports.

El passat 19 de novembre un venedor va denunciar la sostracció d'un detector de metalls que havia venut a un client. El denunciant va enviar l'objecte a través d'una empresa de transport i quan el client el va rebre, a l'interior del paquet no hi havia res. Poc després, els afectats van veure que en un portal de compra-venda d'internet es venia un producte igual que el seu i el venedor era de Piera. Davant d'això els investigadors van quedar amb la persona que venia l'objecte i van comprovar que era sostret. Els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de furt. Posteriorment, els investigadors van esbrinar que l'home havia treballat en una empresa de transports d'on havia sostret un total de 17 objectes. Aprofitava el moment de fer l'entrega per sostreure l'objecte i entregar el paquet buit.