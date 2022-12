En cas d'incendi, és probable que el primer reflex que tinguem sigui el de fugir, sense tenir en compte l'espai on siguem. Però marxar no sempre és la millor opció, ni la més segura. Tenint en compte amb la velocitat amb què es pot propagar el foc, en situacions com aquesta, si ens trobem en un lloc tancat s'ha de pensar ràpidament i prendre la decisió més encertada. De fet, moltes de les morts en incendis no són per cremades, sinó per intoxicacions durant la fugida.

Per conscienciar la població sobre els perills d'intentar escapar d'un foc sense valorar bé la situació, un bomber de la Generalitat ha mostrat un exemple esfereïdor. L'home grava l'estampa que un incendi ha deixat en un pis del carrer Rosselló de Barcelona, per acabar l'enregistrament amb una sorprenent escena. El pis ha quedat pràcticament calcinat i costa distingir quina és cadascuna de les estances que ensenya. El foc ha cobert de cendres l'habitatge i no n'ha deixat res. Aquest bomber de Barcelona mostra amb aquest vídeo del foc del C/ Rossselló perquè en cas d’incendi el més segur es tancar-se en una habitació, trucar al 112 i obrir finestra exterior.



Moltes morts es produeixen per intoxicació durant la fugida pic.twitter.com/PZBkiWSW78 — Guillem Sánchez (@guillem_sm) 1 de diciembre de 2022 La sorpresa arriba quan el bomber obre una de les portes, totalment calcinada, i l'habitació que hi ha al darrere llueix intacta. Com si no hi hagués hagut cap incendi. Un cop hi entra, l'altra banda de la porta continua sent de color blanc i l'únic indici de les flames que hi ha és visible al marc. El fum n'ha pintat una part de color gris, però el foc no ha arribat a traspassar-la. L'habitació continua tal com el seu amo l'havia deixada gràcies a un acte reflex molt efectiu: tancar-se a l'habitació i obrir la finestra. Aquesta decisió ha permès que algú s'hagi salvat de les flames. Per això, el bomber acaba el vídeo recordant la importància de pensar abans d'actuar en cas d'incendi. "Tanqueu la porta al foc, refugieu-vos i feu-vos visibles. Si veieu fum al forat de l'escala, torneu a casa i confineu-vos en una habitació", ha advertit.