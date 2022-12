Un bomber de l’Ajuntament de Barcelona va gravar un vídeo de l’interior d’un foc declarat en un pis de l’Eixample de Barcelona. En el pla seqüència que va registrar amb el telèfon mòbil s’apreciava l’interior d’un domicili completament calcinat per les flames, fins que obria una porta d’una de les habitacions i la descobria intacta.

El vídeo és potser la millor demostració gràfica d’una cosa que els bombers fa anys que repeteixen: que mirar de fugir per les escales, a través del fum, dispara el risc de morir intoxicat i que tancar-se en una habitació amb finestra exterior, trucar al 112 i esperar a ser rescatat, en sentit contrari, multiplica les possibilitats de supervivència. Perquè al foc li costa més del que sembla penetrar una porta tancada i una habitació pot convertir-se en un espai segur fins que arribin els bombers. En canvi, mirar d’arribar al carrer a través d’una escala carregada de vapors tòxics per la combustió s’ha convertit en la causa freqüent de persones que han acabat asfixiades.

Aquest bomber de Barcelona mostra amb aquest vídeo del foc del C/ Rossselló perquè en cas d’incendi el més segur es tancar-se en una habitació, trucar al 112 i obrir finestra exterior.



Moltes morts es produeixen per intoxicació durant la fugida pic.twitter.com/PZBkiWSW78 — Guillem Sánchez (@guillem_sm) 1 de diciembre de 2022

Sebastià Massagué, cap dels Bombers de Barcelona, afirma que de vegades han sentit que ningú els escolta quan insisteixen que no hi ha millor seguretat que la prevenció. «Hi ha consells bàsics que si els ciutadans coneguessin permetrien salvar vides», insistia un bomber a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, recentment. L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat una campanya aquest divendres per prevenir el risc d’incendis en domicilis durant l’hivern.

Al ja conegut context de pobresa energètica s’hi suma la crisi energètica derivada de la guerra amb Rússia. El gas i la llum seran més cars que en anys anteriors durant els mesos de fred i és possible que els ciutadans recorrin a altres vies per escalfar-se, cosa que dispara el risc d’incendis.

Els bombers consideren que, ja que els incendis més mortals acostumen a ser nocturns perquè les persones no s’adonen que hi són fins que pot resultar massa tard, instal·lar un detector de fums avisa amb senyals acústics quan acaba d’arrencar. Es tracta d’un aparell econòmic, que costa entre 10 i 20 euros, que no requereix instal·lació i que permet saber a temps que acaba de declarar-se un incendi dins de casa. L’alarma acústica permet a la família que dorm assabentar-se que acaba de declarar-se un foc.

Risc per a famílies vulnerables

L’equip de prevenció dels Bombers de Barcelona, entre els quals es compten tècnics amb coneixements d’enginyeria o arquitectura, adverteix que podria incrementar-se l’ús d’estufes catalítiques o l’acumulació de radiadors elèctrics que augmenten el risc de curtcircuit, sobretot si a més estan connectats a un circuit punxat il·legalment a la xarxa. Recorden que no s’han de sobrecarregar els endolls perquè poden cremar i també que convé assegurar-se que els artefactes que tenen flama directa no són a prop d’elements que podrien propagar les flames, com una cortina o un coixí.

Sobre el perill que poden portar les bateries dels patinets elèctrics –que poden cremar si s’escalfen en excés–, els bombers recomanen carregar-les durant el dia, a l’exterior i no fer-ho al costat de la porta a través de la qual se sortiria a l’exterior en cas d’incendi.

Sota el lema ‘A casa, no convidis el foc’, els Bombers de Barcelona han iniciat una campanya de consells per arribar als col·lectius més vulnerables, als quals no sempre és fàcil accedir. Hi haurà díptics, reunions i missatges a través de les xarxes socials. Els bombers no descarten que famílies en risc d’exclusió social puguin fins i tot utilitzar brasers o cremar fusta dins de casa per escalfar una llar a la desesperada. Això últim és perillós no només per les flames que poden generar sinó perquè, en un ambient no ventilat, la mateixa combustió pot intoxicar fins a provocar la mort mentre es dorm.