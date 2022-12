Un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Salou (Tarragonès) en dos locals d'oci del municipi va acabar ahir amb 132 persones identificades.

Es van cursar 27 denúncies: onze per tinença de drogues, set per armes prohibides, cinc per normativa fiscal i quatre per situació irregular.

A més es van detectar dues infraccions administratives en els espais inspeccionats, situats al carrer de Carles Buïgas. El dispositiu es va desenvolupar entre la 1 i les 6 de la matinada de diumenge amb la participació d'un centenar d'agents dels diversos cossos policials.

Les inspeccions i registres a la zona d'oci van permetre trobar estupefaents i armament prohibit com esprais d'autodefensa, porres extensibles i elèctriques i, fins i tot, un arpó. També es va denunciar la venda il·legal de tabac al detall, de la qual se'n va fer càrrec la Guàrdia Civil.