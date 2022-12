Mossos d’Esquadra de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM), de la Divisió del Transport, i de la Unitat Central de Consum (UCCO), de la Divisió d’Investigació Criminal han desarticulat un grup criminal que actuava a les autopistes i autovies catalanes i estava especialitzat en robatoris de càrregues de camions estacionats a les àrees de servei i de descans de l’A2. En un període de cinc mesos, haurien sostret productes valorats en més de 571.000 euros. Van fer saltar les alarmes robatoris a Sidamon i Jorba.

Els investigadors han detingut tres membres del grup i, a banda de recuperar una furgoneta sostreta, durant les entrades i escorcolls als domicilis dels detinguts, s’han localitzat algunes de les mercaderies sostretes i un total de 34.550 euros de diners en metàl·lic i s’han intervingut una gran quantitat d’eines i de dispositius electrònics relacionats amb la infraestructura que disposava el grup per cometre els robatoris de furgonetes de diverses marques, sobretot Mercedes i Ford.

A mitjan mes de maig de 2022, els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement que s’estaven produint diversos robatoris a les àrees de servei de l’autovia A2 (Sidamon i Jorba). Els lladres es desplaçaven a les àrees de servei en horari nocturn i cometien els robatoris aprofitant que el xofer es trobava dormint a la cabina del camió, tot i que en un dels fets van agredir amb violència el conductor per assegurar la consumació del robatori. Un cop localitzaven una mercaderia que els interessava i que consideraven que tenia un alt valor econòmic al mercat negre, forçaven la porta del remolc del camió i la carregaven en una furgoneta que havien sostret prèviament. Posteriorment les mercaderies eren transportades des de les àrees de servei fins a algun magatzem clandestí.

En un dels fets que es va produir a mitjan juliol, es van sostreure 42.240 caixes de 60 comprimits cadascuna del fàrmac Rivotril 2 mg (gairebé 2,5 milions de comprimits), un medicament pertanyent al grup de les benzodiazepines i que, per ser considerat psicotròpic, es troba inclòs a la llista IV annexa al Conveni de psicotròpics de Viena de 1971 i a la llista IV de l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i els preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació. Aquest medicament, a banda de disposar d'un ampli mercat negre en petites dosis a causa de la dependència generada pel seu abús, també és emprat per fabricar la droga coneguda com a karkubi, que s'obté de la barreja del medicament (clonazepam) amb haixix, alcohol, pega i “maajun” (un tipus de farina).

Amb aquesta informació i amb les diverses denúncies de les víctimes, els agents van iniciar una investigació per identificar i localitzar els presumptes autors dels fets.

Un grup que actuava de forma selectiva i amb una estructura molt organitzada

La investigació ha permès desarticular un grup format per tres persones amb antecedents per delictes contra el patrimoni i contra la salut pública, que treballaven de forma molt organitzada en l’àmbit patrimonial del món del transport en el qual col·loquialment es coneix com a teloners. Actuaven de manera molt selectiva i sortien a la nit per buscar camions que transportessin productes exclusius o valuosos, com ara material informàtic, medicaments, electrodomèstics, tecnologia o roba de marca, entre d’altres.

Els investigadors han pogut relacionar els autors amb un delicte contra la salut pública, tres robatoris amb força, un robatori amb violència i intimidació, un delicte de falsificació documental, la sostracció d’un vehicle tipus furgoneta de grans dimensions que usaven per transportar i per pertinença a grup criminal.

Fruit de la investigació, els Mossos han recuperat una furgoneta sostreta amb plaques de matrícula doblades que corresponia a una altra furgoneta de la mateixa marca i model, així com algunes de les mercaderies sostretes, entre les quals una part de la partida de Rivotril, i elements utilitzats per dur a terme l’activitat delictiva localitzats a l’interior dels domicilis dels detinguts, així com una gran quantitat d’eines i dispositius electrònics relacionats amb la infraestructura de què disposava el grup per dur a terme el robatori de furgonetes de diverses marques, sobretot Mercedes i Ford.

En relació amb aquests elements que permetien el robatori de les furgonetes i la falsificació documental, disposaven de plaques de matrícula preparades per ser doblades sense encunyar i de portaplaques, dispositius electrònics de seguiment de vehicles, dispositius i elements específics per al doblatge de claus, components parcials de clausors, aparells lectors/copiadors de programari de vehicles, jocs de claus de vehicles sense encunyar ni suport plàstic i dispositius de diagnosi de programari de vehicles, entre d’altres.

Durant el temps que ha durat la investigació, uns sis mesos aproximadament, es calcula que els autors han sostret productes per valor de més de 571.000 euros, han emmagatzemat i distribuït de forma il·lícita les mercaderies sostretes, entre les quals els gairebé 2,5 milions de comprimits del fàrmac Rivotril 2 mg.

El Jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida ha decretat l’ingrés a presó per als tres detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per l’autovia A2, zona on eren més actius, fins a finalitzar el procediment.