La rave del parc eòlic de Castellfollit acaba amb 250 identificats i 41 denúncies per tinença de drogues

La calma ha tornat al parc eòlic de Castellfollit del Boix i Rubió després de més de dos dies de festa il·legal. Al voltant de les dues de la matinada d'aquest dilluns els Mossos han donat per finalitzada la rave que va començar dissabte al vespre. En l'operatiu s'han identificat 250 persones i hi ha hagut un detingut per un delicte contra la salut pública ja que portava diversos tipus de drogues amagades dins d'un pot d'olives.

La festa il·legal ha estat una de les més multitudinàries dels últims anys en una zona on ja se n'han organitzat en altres ocasions. En aquest sentit els Mossos d'Esquadra van identificar 250 persones i 78 vehicles a la zona. A més, diumenge van fer enlairar un helicòpter que encara va permetre identificar 50 vehicles més. En aquest sentit fonts del cos de seguretat expliquen que tots aquest vehicles que estan estacionats de forma il·legal al medi natural seran sancionats.

L'operatiu policial va acabar amb el detingut per un delicte contra la salut pública però amb desenes de denúncies per diferents motius. Així, 41 persones van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents i tres més per tinença d'armes. A nivell de trànsit, els Mossos van efectuar 17 proves de drogotest de les quals 11 van tenir resultat positiu. Pel que fa als controls d'alcoholèmia se'n van realitzar 59 amb tres positius administratius i un penal.

El dispositiu policial va començar dissabte després que els Mossos rebessin els avisos dels veïns de la zona, preocupats per un nou episodi de festa il·legal. En aquell moment van intentar tallar els accessos i controlar la zona però en tractar-se d'un espai obert amb molts accessos, els assistents hi aconseguien arribar sense gaires problemes. Veïns de la zona expliquen que fins i tot van veure passar taxis per camins de carro que es dirigien a la rave.

Els Mossos informen que no es van poder identificar els organitzadors de la festa. En cas que fos així se'ls podria posar una sanció administrativa que pot anar dels 1.000 als 10.000 euros.

El regidor de Castellfollit, Eugeni Pujol, explica que els veïns estan preocupats per les celebracions d'aquest tipus de festa i les destrosses que poden causar en l'entorn, especialment en els camps dels pagesos. A més denuncien les dificultats que tenen les persones que treballen al camp per fer alguna modificació en l'entorn a nivell burocràtic i la facilitat que tenen aquestes persones per muntar una festa d'aquest tipus i que pugui durar dies. De fet, l'any passat ja es va fer una altra rave a la zona de l'ermita que va durar una setmana i que va deixar l'entorn del cementiri ple de brossa.