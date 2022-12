Al gener, tanca la porta i encén el braser. L'arribada del fred i l'encariment del preu del gas fa que moltes llars optin per escalfar la casa amb mètodes convencionals, com ara els focs de xemeneia. Així i tot, s'ha de tenir en compte una sèrie de mesures per evitar que el foc s'estengui i provoqui un incendi dins la llar.

En aquest sentit, Xavier Agut, sergent de Bombers de la Generalitat, recomana fer una bona neteja del tub de la xemeneia abans d'encendre el foc a terra. "Si pot ser per un professional, millor" afegeix. Així mateix, també aconsella fer una revisió de tota l'estructura de la xemeneia per tal d'assegurar que hi hagui espai suficient i que el foc estigui ben aïllat. A l'hora de cremar fusta, Agut matisa que la llenya ha de ser de qualitat i no ha d'estar tractada amb productes químics. Un cop encesa la xemeneia, el bomber recomana no tenir a prop del foc la mateixa llenya que estem consumint ni cap altre moble que es pugui prendre fàcilment. Si has de marxar de casa, Agut recorda que cal assegurar-se que el foc està ben apagat. "En el cas que quedi brases, cal garantir que aquestes es troben ben arraconades al fons del foc" finalitza. Si vols garantir al màxim la seguretat de la teva llar, és important tenir una pantalla protectora o mata guspires per evitar que les guspires surtin a l'exterior. Totes aquestes mesures formen part d'una campanya informativa emesa a través de Twitter per evitar incendis de xemeneia. Entre el novembre i el desembre del 2021, els Bombers van efectuar 284 actuacions per focs d'aquest tipus. Sabeu quines mesures heu de tenir en compte per evitar un incendi de xemeneia?



Xavier Agut, sergent de #bomberscat, ens dona recomanacions per no patir cap ensurt a casa.



❕ Entre el novembre i el desembre del 2021 vam fer 284 actuacions per incendis a la llar de foc. pic.twitter.com/czpzuttiIH — Bombers (@bomberscat) 2 de diciembre de 2022