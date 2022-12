Uns lladres van actuar divendres al vespre a tres camps de futbol del Berguedà, robant telèfons mòbils i diners dels vestidors mentre els jugadors estaven entrenant. Els fets es van produir als camps de futbol de Berga, Gironella i Puig-reig, per aquest ordre, en pocs minuts de diferència. En total es van endur 19 mòbils i diners en efectiu.

El primer robatori va tenir lloc al camp municipal de futbol de Berga abans de les 9. En concret els lladres es van endur sis telèfons mòbils dels jugadors de l'Infantil A, que estaven entrenant en aquell moment. El president del club, Joan Noguera, explica que quan els jugadors es van adonar que els havien sostret els mòbils van intentar localitzar-los però ja estaven desconnectats i no van poder-ne saber la ubicació. Noguera assegura que mai havia passat una situació similar i que a partir d'ara prendran mesures com tancar els vestidors durant els entrenaments per evitar que es torni a repetir un fet com aquest.

Minuts després, al voltant de les 9, els lladres van seguir el mateix modus operandi a Gironella i es van endur 4 telèfons mòbils i diners en efectiu dels jugadors del juvenil que estaven entrenant en aquell moment. Finalment, ja passades les 9, es va produir el tercer robatori al camp de Puig-reig. Fonts del club expliquen que el dimecres abans van veure una persona sospitosa al camp però que no li van donar importància. Divendres la van tornar a veure i també van veure a dues persones més desconegudes per la zona però no s'esperaven que s'anés a produir un robatori. Al final es van endur 9 telèfons mòbils dels jugadors del primer equip que estaven entrenant en aquell moment.

Els Mossos d'Esquadra expliquen que no tenen constància que s'haguessin produït robatoris d'aquest tipus als camps del Berguedà però si en altres camps de futbol del Bages o l'Anoia. Fonts del cos asseguren que durant aquesta pretemporada ja van fer una campanya informativa per recomanar als clubs que tanquin els vestuaris per evitar aquest tipus de robatoris ja que se n'havien produït arreu de Catalunya. De moment s'està investigant aquest cas que, pels pocs minuts de diferència i pel modus operandi tot podria indicar que es tracten dels mateixos delinqüents.