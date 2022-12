L'accident de tren de Montcada amplia el trist historial d'incidents a la línia R4 de Rodalies

L'accident de tren que ha tingut lloc aquest dimecres a la línia R4 de Rodalies es suma a un trist historial que acumula també sinistres mortals en els últims quatre anys a la mateixa via. En aquest incident dos trens han topat a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa. Segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez, la col·lisió s'ha produït entre un tren aturat i un altre que estava fent la maniobra de frenada amb marxa a la vista, que es fa freqüentment en aquesta i en altres estacions i que, segons ella, és una maniobra segura. Per aquest accident el SEM ha atès 155 persones, 150 lleus i 5 menys greus.

Els accidents mortals del 2018 i el 2019

Aquest accident no és el primer que pateix la línia. El febrer de l'any 2019 un xoc entre dos combois que circulaven per la mateixa via va acabar amb una víctima mortal i més d'un centenar de ferits a l'antic Baixador de Castellgalí. Arrel de l'accident la conductora del tren que anava en sentit Manresa, de 26 anys, va morir. Més d'un centenar de persones que viatjaven en els dos trens van resultar ferides i la via va estar tallada durant uns quants dies.

Tres mesos abans, el novembre del 2018, la R4 també va ser la protagonista d'un accident ferroviari en aquest cas al tram entre Castellbell i Viladecavalls. Un tren que sortia de Manresa en direcció a Barcelona va topar amb un munt de roques que s'havien desprès d'un talús i que havien quedat al mig de la via. Arrel del xoc van descarrilar els quatre primers vagons, es van arrencar les portes i un dels passatgers, veí de Castellbell i el Vilar de 36 anys, va morir en ser projectat cap a l'exterior. En l'accident hi va haver 49 persones ferides.

Un degoteig d'incidents des del 2009

Aquests dos són els accidents que més es recorden a la línia de Rodalies de Manresa perquè van tenir conseqüències mortals, però n'hi ha hagut molts altres. El gener del 2009 un comboi que sortia de Manresa va topar amb una gran pedra que hi havia al mig de la via i va descarrilar. Només va resultar ferit el maquinista. Dos anys després, el març del 2011 prop de l'estació de Vacarisses-Torreblanca, un tren va topar un altre cop amb una gran pedra provocant que tres dels sis vagons del tren quedessin a la via contrària. A l'agost del 2017, La presència de grans pedres al mig de la via van tornar a provocar un accident que va obligar a aturar el tren a la via a prop de l'estació de Manresa.

L'últim ensurt es va produir aquest agost. Dos trens de Rodalies van estar a punt de xocar frontalment a tocar de l’estació de Manresa quan circulaven en direccions oposades per la mateixa via. Els dos combois, un que anava en sentit Barcelona i l’altre que estava a punt d’arribar a Manresa, van quedar aturats a uns escassos trenta metres l’un de l’altre, passat el pont de la Guia. No hi va haver cap passatger ferit.

Retards i manca d'inversió

El resum d'accidents, de menor o major consideració, no fan més que agreujar la situació d'aquesta línia que també pateix sovint incidències i retards. En aquest sentit des de mitjans de la setmana passada hi ha hagut com a mínim quatre incidències relacionades amb retards o trens que no arriben a alguna estació com a conseqüència de les obres en el tram Martorell-Castellbisbal, on Adif està fent actuacions relacionades amb el Corredor Mediterrani. De fet, la ministra Sánchez ha recordat que en els últims quatre anys s’han invertit més de 90 milions d'euros en el tram accidentat i ha insistit que l’accident no té res a veure amb l’estat de la xarxa. Per altra banda el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat que l’R4 és una infraestructura on "plou sobre mullat" ja que "pateix retards en els horaris, una manca d’inversió i ara també aquest accident".