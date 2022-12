Almenys una setantena de persones han resultat ferides per l'encalç de dos trens de la línia R4 a l'estació de Montcada i Reixac Manresa (Vallès Occidental), segons han confirmat Renfe i Protecció Civil. L'incident ha passat a les 7.50 hores, quan un tren que circulava en direcció Barcelona ha topat amb un altre que estava estacionat, ha explicat la companyia ferroviària a Regió7.

Renfe ha activat el protocol per aquest tipus d'incidents en col·laboració amb Protecció Civil i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i ha assegurat que s'estan investigant les causes de la topada. El SEM hi ha enviat 18 unitats, que poc abans de les nou encara estaven acabant d'avaluar els ferits a l'estació-

El servei de les línies R4, R7 i R12 està interromput en els dos sentits. Els Bombers hi han enviat 7 dotacions per ajudar en l’evacuació dels trens. No hi ha cap persona atrapada als combois. Protecció Civil ha situat el pla Ferrocat en estat d’alerta.

Aquesta és, com a mínim, la cinquena incidència que acumula la línia R4 en menys de dues setmanes. Els retards o les eliminacions de trens s'han convertit en situacions bastant habituals per als passatgers d'aquesta línia en els darrers dies.