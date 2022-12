Tres viatgeres del tren accidentat aquest dimecres a l’estació de Montcada i Reixac han explicat que ja a Barberà des de megafonia havien avisat que anirien amb retard perquè hi havia un tren avariat. «Hi havia molta boira i a l’arribar a l’estació de Montcada hem xocat contra un tren aturat. Per sort, el tren anava lent i no anava tan ple com habitualment, però l'impacte ha sigut fort i tots hem xocat contra la persona del davant. A molta gent li ha sagnat el nas de la contusió, ulleres trencades...», explica Míriam Baró, amb un tall a la cara, que viatjava des de Terrassa fins a Barcelona per feina.

«La gent ha sortit disparada. Ha sigut una fuetada tremenda. Molta gent s’ha fet mal al genoll, talls... Però era una recta, no sabem si ha sigut la boira. Però molta gent s’ha posat a plorar, molts nervis... I podia haver sigut molt pitjor. Per sort, no hi havia gaire gent dreta», assenyala Laura Altimira, que viatjava des de Sabadell centre. Atesos als CAP més propers Passades les deu del matí, ja no quedaven ferits a la zona de l’accident. Molts s’han traslladat, alguns pel seu propi peu, a CAPs pròxims. Alguns dels viatgers del tren accidentat esperen en un alberg juvenil molt pròxim a la zona de l’accident, acompanyats pels bombers. Allà es refugien del fred i la boira, i alguns esperen que els vinguin a recollir éssers estimats, per por –o gens ganes– a tornar a agafar el tren S’ha mantingut un ampli desplegament d’ambulàncies, cotxes de bombers i de policia. I continuen arribant viatgers desconcertats que miren com arribar a Barcelona. Renfe ja havia habilitat busos llançadora a Montcada pel tall a Sant Andreu, que estan servint també per als viatgers afectats pel tall a Montcada-Manresa