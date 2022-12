El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat aquest dimecres que la Generalitat obrirà un expedient informatiu després de la col·lisió per encalç de dos trens de l'R4 a l'estació de Montcada i Reixac. En una atenció als mitjans, Fernández ha ofert la Generalitat "com a part de la solució" per millorar el servei ferroviari i evitar "incidències". El conseller ha expressat el seu suport als passatgers que s'han vist afectats per l'accident, fins a 155 persones, de les quals més d'una trentena han estat traslladades en centres hospitalaris i sanitaris tot i que cap d'elles de gravetat. "El més important és estar contents que no ha sigut pitjor", ha assenyalat Fernández.

"Més enllà que avui estem davant d'un accident i que esperem que no sigui recurrent malgrat que de de tant de tant en tenim més dels que voldríem a la xarxa de Rodalies, el Govern sempre està disposat a ser part de la solució en aquest servei públic ferroviari perquè centenars de milers de persones cada dia l'agafin i no pateixin incidències ni situacions com la d'avui", ha exposat el titular de Territori.

El conseller no ha volgut entrar a valorar si hi ha manca d'inversions a la línia R4 i ha afirmat que "no és dia" per valorar aquest aspecte, en línia amb la intervenció de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha parlat pocs minuts abans.

"Tots coneixeu quina és la situació i no canvia d'ahir per avui, per desgràcia", s'ha limitat a dir. Fernández ha confirmat l'obertura d'un expedient informatiu sobre l'accident per anar-ne fent un seguiment directe amb Renfe. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra i Adif també han obert una investigació sobre els fets.

D'altra banda, el conseller ha volgut expressar la seva solidaritat amb els afectats per l'accident el seu agraïment als Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local i Sistema d'Emergències Mèdiques, a més del personal de Renfe que ha intervingut per atendre els ferits, dels quals cap ha resultat greu.