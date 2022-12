Més de 24 anys lluitant per evitar la condemna a mort del seu germà

Durant més de dues dècades Louis Castro Pérez es troba al corredor de la mort a Texas, als Estats Units, esperant la seva execució per un crim que assegura que no va cometre. Durant aquest temps la seva germana petita, Delia Pérez, ha voltat pel país i per altres punts d'arreu del món per explicar la història del seu germà i per defensar l'abolició de la pena de mort als països que encara la practiquen. En aquest cas, Pérez va visitar Manresa per segona vegada en el marc d'un acte organitzat per la comunitat de Sant Egidi al Col·legi d'Advocats de la capital del Bages.

Els fets pels que es va acusar a Castro van tenir lloc el 10 de setembre de 1998. Dues dones i una nena van ser trobades assassinades al pis d'una d'elles. Segons explica la Delia, algú va entrar al pis i va matar a una de les dones i a la nena petita. Quan la segona dona va arribar al pis se'l va trobar i també la va assassinar. Va ser després quan Louis Castro va entrar al pis, ja que era amic d'una de les dones i va veure a l'última víctima agonitzant quan va acabar morint en la seva presència. La detecció de les empremtes de Castro i del seu ADN al lloc dels fets va ser el que va motivar la seva condemna a la pena de mort com a autor dels tres assassinats tot i que ell sempre s'ha declarat innocent.

Louis Castro i la seva defensa sempre han dit que és innocent i atribueixen els fets a Ángel Maturino, un assassí en sèrie conegut com "l'assassí del ferrocarril" que abans de ser executat va confessar haver matat a dues dones a Texas. Ara, però, confien en que finalment s'absolgui a Castro gràcies a un canvi de fiscal que ha assegurat que tindrà en compte algunes proves que fins ara no s'havien estudiat en un judici.

Delia Pérez va explicar a Manresa com ha viscut ella i el seu germà tots aquests anys al corredor de la mort. El Louis va estar 20 anys al corredor de la mort amb l'únic acompanyament d'una ràdio. Llavors va patir un infart que, després de passar per l'hospital, va fer que l'ingressessin a la infermeria de la presó, on continua ja que depèn d'una màquina d'oxigen. Ara, almenys, pot veure la televisió mentre continua esperant una data definitiva per la seva execució. Durant aquests anys Castro s'ha convertit en un artista i els seus dibuixos han viatjat arreu del món. Per altra banda la seva germana ha iniciat una lluita per aconseguir demostrar la seva innocència i abolir la pena de mort als països que encara la practiquen. Així, Delia Pérez també ha conegut a altres condemnats a mort d'Estats Units a qui ha donat suport durant la seva etapa al corredor de la mort, tant culpables com si no. I és que Pérez no nega que s'hagi de castigar als culpables d'un crim, però assegura que la pena de mort és la més cruel i degradant i que a més no té marxa enrere.

La pena de mort, vigent a 55 països

La pena de mort cada cop s'aplica a menys països però n'hi ha 55 que a dia d'avui encara mantenen aquesta pràctica en la seva legislació com Estats Units, Egipte, Xina o Japó, entre altres, segons les dades d'Amnistia Internacional de l'any 2021. A més, actualment hi ha 28.670 persones condemnades a mort en tot el món i 579 han estat executades sense comptar les de Xina. En aquest sentit la ONG apunta que la pena capital no respecta els Drets Humans, és irreversible i es poden cometre errors a l'hora de condemnar a algú innocent, no està comprovat que tingui un efecte dissuasori i es pot fer servir com a eina política o discriminatòria. Per aquest motiu en demanen l'abolició