La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que els trens són “funcionen bé” i ha demanat no barrejar l’accident que s’ha produït aquest matí a l’estació de Montcada i Reixac Manresa amb la situació general de Rodalies i les inversions del govern espanyol. “En un dia com avui hem de ser seriosos, no barrejar. El que s’ha produït avui és un accident, un episodi puntual que no té res a veure amb les obres i inversions que estem fent per millorar el servei”, ha dit Sánchez. La ministra ha explicat que s’ha produït una col·lisió entre un tren aturat i un altre que estava fent la maniobra de frenada amb marxa a la vista, que es fa freqüentment en aquesta i en altres estacions. Segons ella, és una maniobra "segura".

10 Sánchez ha celebrat que dintre del que ha estat un accident “aparatós” no hi hagi hagut ferits greus, i ha explicat que ja ha començat la investigació de les causes del sinistre. En aquest sentit, ha demanat no fer hipòtesis al respecte i no “barrejar coses que no tenen res a veure”. “No traslladem que això té a veure amb les inversions que s’han de realitzar a Rodalies”, ha demanat, després que el propi president de la Generalitat reclamés explicacions al govern espanyol i una millora del servei. Ferits de l’accident de Montcada: «La gent ha sortit disparada; ha estat una fuetada tremenda» La ministra ha recordat que en els últims quatre anys s’han invertit més de 90 milions d'euros en el tram accidentat, però en tot cas ha insistit que l’accident no té res a veure amb l’estat de la xarxa. La topada s’ha produït quan un tren estava aturat a l’entrada de l’estació i un altre ha impactat per darrere quan feia una maniobra de frenada amb marxa a la vista. Segons ella, es fa freqüentment en aquesta i en altres estacions i es tracta d’una maniobra “segura”. En la mateixa línia, la ministra ha volgut llençar un missatge de “tranquil·litat i confiança”. “El nostre sistema funciona bé, els nostres trens funcionen bé, però a vegades no es pot evitar que es produeixin accidents d’aquest tipus”, ha assegurat Sánchez, que ha garantit que es prendran mesures per garantir encara més l’operativa si és necessari si així ho indica la investigació que s’està fent sobre l’accident. A l’espera de la informació que aporti la caixa negra del tren, la ministra ha desvinculat de l’accident la boira que hi havia a la zona aquest matí.