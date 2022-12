Un motorista ha resultat ferit crític en un accident de trànsit aquest dijous a la tarda a la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. L’accident ha tingut lloc a les 15.38 hores al punt quilomètric 40, on per causes que es desconeixen l'home ha sortit de la via i s’ha accidentat. Fins al lloc s’han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han evacuat el ferit fins a l’Hospital de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat en estat crític.