Condemnen a un any de presó i a dos anys i tres mesos d'inhabilitació una agent de la Policia Nacional a la Comissaria d'Elx que aprofitava el seu càrrec per a filtrar informació d'interès a un delinqüent amb el qual mantenia una relació sentimental. La condemnada també haurà de pagar una multa de 3.840 euros com a autora dels delictes de blanqueig de capitals i revelació de secrets.

La sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant declara provat que la funcionària, destinada en la unitat de Policia Judicial d'Elx, va infringir el deure de sigil i reserva al qual estava obligada pel seu càrrec en realitzar consultes en bases de dades policials sobre un delinqüent, amb el qual sortia, i el seu entorn delictiu, segons EFE. Aquestes consultes es van produir entre abril de 2019 i desembre de 2020 i la informació subministrada per l'acusada va ser aprofitada pels receptors “per a eludir la persecució policial i judicial respecte a diverses infraccions delictives que es trobaven perpetrant”, assenyalen els magistrats en la resolució. En concret, el xicot de l'ara penada va poder conèixer així que un jutjat li havia intervingut tres dels seus telèfons mòbils en el marc d'una recerca per un delicte de robatori amb força, així com les dades d'un cotxe policial camuflat, la qual cosa va frustrar aquesta recerca. Compra fraudulenta El Tribunal també ha declarat provat que la policia va rebre al juny de 2019, en un compte corrent de la seva exclusiva titularitat, 7.500 euros procedents de la compravenda fraudulenta de vehicles a Itàlia, sabent la seva procedència delictiva. No obstant això, l'Audiència ha absolt a l'encausada d'un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes, en entendre que no ha quedat provat que presenciés en el seu habitatge com el seu company sentimental i altres individus fabricaven substàncies estupefaents. La sentència pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).