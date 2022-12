Els Mossos d'Esquadra han detingut dos interns del Centre Penitenciari (CP) Lledoners i una funcionària de presons de 50 anys a qui presumptament se'ls atribueix delictes contra la salut pública. A la dona, que resideix a la comarca però no treballa al centre bagenc, segons han confirmat fonts policials a Regió7, també se l'acusa d'un delicte de revelació de secrets.

La investigació, tutelada pel Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Figueres, es va iniciar a finals de l’any 2021 quan l’Àrea d’Informació i Seguretat del Departament de Justícia (AIS) va informar els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Entorn Penitenciari que diversos interns, en connivència amb una funcionària de presons, presumptament estaven introduint i venent substàncies estupefaents al centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres.

Detenim una funcionaria de presons i dos interns per introduir i distribuir drogues en centres penitenciaris. A la investigació hi va col·laborar l’Àrea d’Informació i Seguretat (AIS) de @justiciacat https://t.co/aJN7axXqXj pic.twitter.com/ewQj8vFr18 — Mossos (@mossos) 9 de diciembre de 2022

Relació a diferents centres penitenciaris

La investigada i un altre dels investigats van coincidir al CP Puig de les Bases durant un temps, fins que al mes de gener el reclús va ser traslladat al CP Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada. Constaven al reu diversos expedients per tinença d’objectes o substàncies prohibides a l’interior dels centres. Ella va sol·licitar un canvi de destinació el mes de març i finalment va marxar a treballar a un altre centre de la província de Barcelona.

La investigació va encaminar-se a conèixer les rutines de la funcionària de presons que, durant el mes de març, havia sol·licitat un canvi de destinació. Llavors, ella va marxar a un altre centre penitenciari de la província de Barcelona que no és Lledoners.

La hipòtesi principal amb què es va treballar era que el canvi de lloc de la funcionària estava relacionat amb l’activitat delictiva que duien de manera conjunta amb el reclús.

El modus operandi

Del resultat de les gestions d’investigació, els agents van aconseguir determinar com es bastia aquesta societat. El reclús, a través dels seus contactes, indicava quan i a qui comprar substàncies estupefaents a la investigada. Un cop obtingudes aquestes, segons els investigadors, era, o be la investigada o bé un tercer investigat, qui introduïa al centre penitenciari les substàncies, a l’interior del seu cos.

A banda, la investigada presumptament s’aprofitava de la informació de què disposava per raó del càrrec que ocupava, per facilitar informació per a dur a terme l’activitat il·lícita. Fonts policials han explicat que aquest cas no té res a veure amb el dron interceptat a la presó bagenca fa un mes.

Explotació de la investigació conjunta amb funcionaris de presons

Finalment el dia 29 de novembre va tenir lloc la fase d’explotació de la investigació. Els Mossos van detenir la funcionària de presons i els dos reclusos investigats. A banda van fer dues entrades simultànies, una al domicili de la funcionària, situat en un municipi del Bages el nom del qual no ha transcendit i l’altra a la cel·la d’un dels interns al centre penitenciari de Lledoners.

Durant la investigació i l’explotació del cas, els Mossos, juntament amb funcionaris del CP Lledoners, van intervenir diferents quantitats d’haixix i heroïna, principalment. A banda, també es van intervenir diners en efectiu, documentació i telèfons mòbils. Durant l'entrada a Lledoners, es detectar un intern que volia introduir droga al centre penitenciari.

La detinguda va passar a disposició judicial i el jutjat que instrueix la causa va decretar la seva llibertat amb càrrecs, mentre que els dos interns del CP Lledoners implicats també van ser detinguts al mateix centre penitenciari, on continuen interns.