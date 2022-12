Els jutjats de la regió central han resolt menys casos dels que han rebut aquest últim trimestre

Els jutjats de la regió central han resolt menys casos dels que han ingressat durant el tercer trimestre del 2022, entre juliol i setembre. Això indica que els casos segueixen acumulant-se i, per tant, els tribunals també s'estan congestionant més. Aquesta situació es desprèn del balanç trimestral que publica el Consell General del Poder Judicial amb dades sobre l'activitat de cada un dels jutjats del país. La situació s'extreu de la taxa de resolució dels jutjats, que relaciona el volum d'ingressos amb la capacitat resolutiva. Si la taxa és inferior a 1, indica que es reben més casos dels que es tanquen.

El jutjat d'Igualada és el que presenta millors xifres en aquest sentit. La seva taxa de resolució és de 0,9 però és l'únic que té una jurisdicció per sobre de l'1, en aquest cas la civil. La segueix el jutjat de Manresa, amb una taxa de 0,87, i el de Puigcerdà, amb 0,86. Tot i això, el de la capital del Bages i el de la capital de la Cerdanya presenten una millor situació general ja que tenen menys casos pendents i, per tant, un nivell de congestió inferior al d'Igualada.

Per altra banda els que presenten pitjors números pel que fa a la resolució de casos són els jutjats de Solsona amb una taxa de 0,63, i de Berga amb 0,65. A més també són els dos que presenten pitjor taxa de congestió i això indica que a més de ser els que més triguen a resoldre els procediments, també són els que més n'acumulen.

Dels jutjats del territori que cobreix Regió7, el de Puigcerdà seria el que tardaria menys temps a resoldre tots els casos en l'hipotètic cas que no n'ingressés cap més. Així el de Puigcerdà trigaria 19 mesos i mig a fer net, el de Manresa 26 mesos, el d'Igualada 30 i el de la Seu d'Urgell 35. En canvi, els de Solsona i Berga encara trigarien bastant més. El jutjat de la capital del Berguedà trigaria poc més de 4 anys a fer net del tot mentre que el de Solsona no quedaria lliure de casos fins d'aquí 4 anys i mig.

El balanç indica que el de Manresa és l'únic jutjat que ha millorat la seva situació pel que fa a la congestió de casos pendents. Només s'ha reduït un 1,1% respecte el trimestre anterior, però la resta en canvi han augmentat, sobretot el de Berga amb gairebé un 45% més que l'anterior període.

Catalunya està per sobre de la mitjana espanyola en procediments judicials

Durant el tercer trimestre la taxa de litigiositat a Catalunya, que indica el nombre de procediments judicials per cada 1.000 habitants, ha estat per sobre de la mitjana de l'estat espanyol. En aquest sentit a nivell general a Espanya hi ha hagut 32,1 assumptes per cada 1.000 habitants mentre que a Catalunya n'hi ha hagut 33,6. En el cas de la província de Barcelona les xifres d'activitat d'aquest últim trimestre són similars a les dels jutjats de Manresa, Igualada o Puigcerdà. En aquest sentit farien falta 29 mesos i mig de mitjana perquè la província de Barcelona fes net de casos pendents.

A nivell estatal, els òrgans judicials de tot Espanya van registrar durant els mesos de juliol, agost i setembre d'aquest any 1.522.449 nous assumptes, cosa que ha suposat un increment del 7,5% respecte al mateix trimestre del 2021. En el mateix període, l'activitat dels tribunals espanyols ha augmentat un 2,3% amb la resolució de 1.360.060 assumptes. Al final del trimestre, van quedar pendents de resolució 3.296.466 assumptes, un 5,4% més que el tercer trimestre del 2021.