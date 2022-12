La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat aquest divendres que els responsables del sorteig dels serveis d'una prostituta en un xat de militars de la caserna del Bruc de Barcelona han de ser expulsats de l'Exèrcit.

Margarita Robles ha realitzat aquestes manifestacions als periodistes després de visitar el Parc i Centre de Manteniment de Sistemes Cuirassats (PCMASA) número 1 i el Laboratori Central de l'Exèrcit en el districte madrileny de Villaverde. La titular de Defensa ha aclarit que el succés es va donar en "un xat privat, absolutament al marge de l'estructura de l'Exèrcit de Terra".

"Però en tot cas és tan inacceptable el contingut d'aquest xat que el propi Exèrcit de Terra va decidir immediatament que es va tenir coneixement públic d'això enviar-ho a la Fiscalia i s'està realitzant en aquest moment una investigació per veure l'ocorregut", ha afegit.

Robles ho titlla d'inacceptable

Robles ha insistit que el cas "és inacceptable des de qualsevol punt de vista, i no solament no respon als valors de l'Exèrcit de Terra ni de les Forces Armades, sinó tot el contrari". "Les Forces Armades espanyoles són contundents i clares: tolerància zero amb qualsevol tipus d'abús o d'agressió sexual o fins i tot bromes sobre aquesta matèria, que és absolutament seriosa", ha recalcat. La ministra ha comentat que espera "que la Fiscalia prengui les decisions oportunes en l'àmbit de la justícia".

Pel que fa al resultat de la investigació interna ha dit: "Ha començat ja, s'estan prenent declaracions i quan se sàpiga qui ha estat, per descomptat a aquestes persones no les volem en les Forces Armades espanyoles". Preguntada sobre si la investigació interna pot acabar en expulsions, ha indicat que cal veure les conclusions però ha mantingut que "si efectivament es veu que hi ha persones que han aprofitat instal·lacions militars, evident que s'obrirà el corresponent expedient i han d'estar fora de les Forces Armades".

"Podem sentir-nos absolutament orgullosos dels homes i dones de les Forces Armades espanyoles, que treballen, són responsables i són un exemple a Europa i al món", ha assegurat Margarita Robles. I ha agregat: "Que hi hagi els que, no sé com qualificar-los, que realitzen aquestes manifestacions són un descrèdit per a les Forces Armades i no mereixen ser-hi".

Respon a la petició de «canvi profund de Colau»

També ha estat preguntada per les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha reclamat un "canvi profund (a nivell educatiu, amb formacions regulars i amb reglaments actualitzats) perquè aquest tipus d'actituds no tinguin cabuda en cap institució pública".

Sobre aquest tema, Robles ha insistit que "l'Exèrcit espanyol és un exemple no solament en l'àmbit de la Unió Europea i de l'OTAN des de tots els punts de vista, i també en el que fa referència a la seva formació, professionalitat i eficàcia i en tota la normativa per combatre l'assetjament sexual".

"De vegades és bo tenir coneixement de les coses que es diuen i en aquest cas convido Ada Colau al fet que no tingui prevencions i conegui molt més l'Exèrcit espanyol", ha conclòs la ministra.