El Túnel del Cadí ha estat tallat durant una hora a causa d'un accident que ha tingut lloc en el seu interior. L'accident ha tingut lloc 10 minuts abans de les 5 de la tarda, quan un turisme ha bolcat dins del túnel per causes que es desconeixen. Així, en l'accident només hi ha hagut un vehicle implicat, la conductora del qual ha pogut sortir pel seu propi peu del turisme, segons explica el Servei Català de Trànsit.

Arrel de l'accident el túnel ha estat tallat durant una hora mentre els serveis d'emergència en retiraven el vehicle implicat. Finalment s'ha restablert el servei a les 17.50 h. Tot i això s'han produït fins a 7 quilòmetres de retencions a les entrades del Túnel del Cadí.