Els Mossos investiguen la troballa d'un cos dividit en dues parts a Piera

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central investiguen la troballa d'un cos sense vida partit en dues parts al terme municipal de Piera. Segons han explicat fonts policials a Regió7, el cos s'ha trobat repartit en dos punts diferents del municipi per part dels veïns d'aquestes zones. La víctima és un home, però encara no s'ha pogut identificar ni es coneixen exactament les causes de la mort.

Els Mossos d'Esquadra han rebut aquest matí l'avís que s'havia localitzat part del cos d'una persona "amb signes incompatibles amb la vida" a la riera Guinovarda. Posteriorment, ja al migdia, uns altres veïns han trobat la resta del cos a la zona del bosc de l'Àliga. Els efectius policials han confirmat la troballa i s'ha activat la comitiva judicial. La DIC s'ha fet càrrec de la investigació, que actualment està sota secret de sumari.