Aquest diumenge a la nit, viatgers que tenien previst volar des de Munic (Alemanya) fins a Barcelona amb Lufthansa s’han quedat a terra i sense una alternativa viable. Entre les desenes de persones afectades hi ha un grup de més de 30 clients de l'agència de viatges manresana Concord, segons ha confirmat l'empresa a Regió7. Concord afirma que estan treballant per aconseguir que puguin tornar tots els seus clients el més aviat possible.

Segons ha relatat un dels afectats, Oriol Puig, el vol havia de sortir de la ciutat alemanya a les 20.45 hores. A les 23.00, van anunciar que la tripulació no estava disponible i, una mitja hora després, l’aerolínia els va informar que el vol s’havia cancel·lat. La companyia @lufthansa ens ha deixat tirats a milers de persones a l’aeroport de München.

No ens dona Hotel, ni transport, ni alternatives DE RES.

A les 12 han tancat el mostrador de reclamacions i NO ENS RECOLOQUEN A CAP VOL.

És vergonyós. @consumcat pic.twitter.com/R95PlPLBpc — Oriol Puig 🇪🇭 🔻 (@Pumocat) 12 de diciembre de 2022 Molts dels afectats són barcelonins i han hagut de passar la nit a l’aeroport o pagar-se amb diners de la seva butxaca una habitació d’hotel per dormir, ja que, segons denuncien, Lufthansa no els ha proporcionat cap opció d’allotjament. El mateix usuari ha explicat que, quan ha trobat un hotel pel seu compte i després de més d’una hora de cua per a un taxi, ha arribat a l’establiment i li ha tocat fer «més d’una hora de cua» a l’exterior de l’edifici, i amb les baixes temperatures que s’estaven donant a Munic de matinada. «Dormirem? Ni idea», ha dit indignat. Després d’aquesta mala experiència, la companyia Lufthansa sembla que ha donat, a la fi, una alternativa al viatger afectat: recol·locar-lo en un vol que arribarà a Barcelona dimarts a la nit (dos dies després del que tenia previst), després de fer dues escales: una a Frankfurt i una altra a París. Quan trobem un hotel pel nostre compte i després de més d’una hora de cua per un taxi, arribo a l’hotel i la situació es aquesta:

Toca més d’una hora de cua.

Dormirem? Ni idea pic.twitter.com/THGRN2rBCb — Oriol Puig 🇪🇭 🔻 (@Pumocat) 12 de diciembre de 2022 Davant d’aquesta situació, el viatger afectat ha demanat ajuda a Twitter per trobar un advocat expert en aquestes incidències relacionades amb aerolínies. «Som moltes les persones afectades», assevera.