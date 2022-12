Dos presos de Lledoners van protagonitzar una persecució policial a Terrassa durant la matinada del divendres que va acabar amb tres agents de la policia local i un els Mossos d'Esquadra ferits lleus. Els presos gaudien d'un permís penitenciari durant el cap de setmana i van intentar fugir d'una patrulla que els havia cridat l'alto.

Segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Terrassa a Regió7, una patrulla va decidir aturar un cotxe que conduïa amb un excés de velocitat per la carretera nacional N-150. Com que el vehicle no es va aturar, la policia els va començar a perseguir fins que van acabar xocant amb la mediana a la mateixa carretera. Al vehicle hi anaven tres persones, dos de les quals eren els interns de Lledoners que estaven de permís a Terrassa.

Un cop detinguts es va requerir al conductor que es sotmetés a una prova d'alcoholèmia però s'hi va negar. Arrel dels fets va ser detingut i se li podria afegir més mesos a la condemna que actualment està complint al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada.