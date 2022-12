Els veïns de Piera desconeixen qui pot ser la víctima esquarterada trobada dilluns

El camí de la riera de Ca n'Aguilera de Piera sol estar freqüentat sovint per veïns de les urbanitzacions de Can Martí de l'Estela, Ca n'Aguilera o del mateix nucli de Piera que decideixen passejar-hi sols, acompanyats o amb els gossos. Aquest dilluns, però, a primera hora del matí un veí va trobar al costat del camí la part inferior d'un cos humà. Hores després es va trobar la part superior del mateix cos al costat d'un antic camp de futbol del mateix barri de Ca n'Aguilera. Malgrat l'aparatositat dels fets i més de 24 hores després de la primera troballa del cos, els veïns consultats per Regió7 i el mateix Ajuntament de Piera desconeixen la identitat de la víctima, que segons van confirmar fonts policials a aquest diari es tractaria d'un home.

Ahir el camí de la riera de Ca N'Aguilera va estar tallat durant bona part del dia pels cossos policials després de la troballa del tram inferior del cadàver. "Ahir pujava amb normalitat quan una veïna em va dir que ens feien fer mitja cua. Vaig arribar fins allà i vaig veure tot el dispositiu policial", explica un veí que avui ha tret a passejar els gossos per la zona com fa cada dia. De fet, aquest home afirma que va veure el cos des de lluny, tot i que no pot descriure'n l'estat ja que no el va poder veure del tot bé. Després va marxar perquè "ja en vaig tenir prou amb el que vaig veure". Al camí només hi queda un tros de cinta dels Mossos i un tros de terra retirat amb una excavadora.

Uns altres veïns que passejaven per la zona han explicat que ningú coneix la identitat de la víctima i que estan segurs que és algú de fora del municipi. "Si fos d'aquí jo crec que ja ho haguéssim sabut", indiquen. A més expliquen que últimament al poble s'hi ha traslladat gent vinguda de l'àrea metropolitana de Barcelona i que potser podria ser una persona d'allà que hauria anat a parar a Piera.

Al costat de l'antic camp de futbol del barri de Ca n'Aguilera, a menys de 1.500 metres del lloc on es va trobar la part inferior del cos, encara hi ha més restes de cintes policials d'aquest dilluns, quan es va actuar al lloc dels fets i moltes deixalles. De fet les dues zones tenen bastantes deixalles acumulades prova de que algunes persones decideixen tirar-les il·legalment.

L'alcalde de Piera, Josep Llopart, assegura que es desconeix la identitat de la víctima i afirma que no es troba a faltar ningú al municipi. De fet han revisat denúncies i avisos recents i no hi ha hagut cap tipus d'indici de que la víctima pogués ser del poble.

Aquest dimarts han de testificar les dues persones que van trobar el cos del difunt. A més avui també es preveia realitzar l'anàlisi forense del cos.