L'Audiència de Barcelona ha rebutjat controlar amb una polsera telemàtica l'acusat per pederàstia reincident a Sant Vicenç de Castellet, Carles S., qui el passat 25 de novembre va sortir de presó després de complir condemna, sense les mesures de llibertat vigilada que se li van imposar en sentència.

Segons han informat a Efe fonts judicials, la secció novena de l'Audiència ha desestimat la petició de la Fiscalia de controlar telemàticament el pederasta, una mesura que va plantejar donat el seu "alt risc de reincidència", ja que el passat mes d'agost va ser detingut acusat d'abusar de nou de diverses nenes a la piscina municipal de Sant Vicenç, mentre estava en llibertat condicional.

La sala sí que ha acceptat la petició de la Fiscalia i l'acusació particular d'obligar el condemnat a seguir un curs de reeducació sobre violències sexuals i a comparèixer periòdicament davant l'autoritat judicial, a més de prohibir-li apropar-se a llocs freqüentats per menors d'edat. El pederasta tampoc podrà acudir en els pròxims cinc anys als municipis de Terrassa i Matadepera (Vallès Occidental), on resideixen les víctimes dels abusos pels quals va ser condemnat el 2016.

L'Audiència de Barcelona va condemnar Carles S. a 14 anys de presó -amb un màxim de set i mig de compliment efectiu- i a set més de llibertat vigilada per abusar sexualment de quatre menors a Terrassa. El condemnat, no obstant això, va abandonar la presó el passat 25 de novembre, una vegada liquidada la seva pena de presó, sense que la justícia hagués aprovat el corresponent programa de llibertat vigilada imposat a la sentència.

La Fiscalia va proposar ja el passat 3 d'octubre una sèrie de mesures per a la llibertat vigilada del condemnat, entre elles el control telemàtic, i el jutge de vigilància els va donar el vistiplau, a l'espera que les autoritzés la secció novena de l'Audiència de Barcelona, com a tribunal sentenciador.

El pedòfil estava en llibertat condicional -a la qual es pot accedir després de complir a la presó tres quartes parts de la pena- quan a l'agost va ser detingut de nou. Després de la detenció, el jutge de Manresa va avisar de la situació al jutjat de vigilància penitenciària, que li va revocar la llibertat condicional, i encara que li va fixar compareixences periòdiques davant la justícia va descartar el seu ingrés a la presó preventiva, com sol·licitaven les famílies denunciants, malgrat que faltaven amb prou feines tres mesos perquè fos excarcerat definitivament.

Quan va sortir de presó a finals de novembre, el Departament de Justícia es va posar en contacte amb la Fiscalia de Barcelona, com a òrgan competent en aquests casos, per informar dels detalls del cas i advertir que Carles S. presenta un "risc elevat de reincidència". A més, van avisar al ministeri públic que el pederasta passarà a viure en el que es coneix com a "recurs residencial de la comunitat", gràcies a una entitat que l'acull, segons fonts del Departament de Justícia.