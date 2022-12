El cap de la Guàrdia Civil a Barcelona, el coronel Pedro Antonio Pizarro, es troba ingressat a l'UCI després de patir un accident de trànsit aquest dimarts, segons ha avançat 'ElNacional.cat' i han confirmat fonts del cos a l'ACN. Pizarro viatjava en el cotxe oficial que conduïa el seu xofer i en una rotonda a la N-II a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), un vehicle va entrar en sentit contrari i va impactar contra el cotxe del guàrdia civil. El coronel va patir diverses lesions i es troba ingressat a l'UCI, tot i que no es tem per la seva vida. El xofer també va resultar ferit però va ser donat d'alta aquest mateix dimarts. La Policia Local de Sant Andreu va detenir el conductor després que donés positiu per alcoholèmia.

En l'accident es va veure implicat un tercer vehicle, que viatjava darrere del de Pizarro i que també estava ocupat per un guàrdia civil. Els ocupants d'aquest cotxe però no van resultar ferits.